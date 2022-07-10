Ученые ответили, можно ли одновременно заразиться COVID-19 и оспой обезьян

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, может ли человек одновременно заразиться коронавирусной инфекцией и оспой обезьян.

Медики оценили вероятность одновременно заражения коронавирусом и обезьяньей оспой, новые вспышки которых фиксируют во многих странах.

Об этом сообщает издание Ura.news.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук Александр Чепурнов отметил, что человек, который окажется в зоне распространения коронавирусной инфекции и оспы обезьян, действительно может одновременно стать носителем двух вирусов. И это осложнит течение как одного, так и второго заболевания, поскольку организм будет испытывать повышенную нагрузку. Особенно это касается людей, у которых есть хронические заболевания.

По словам медика, одновременное заражение вирусами не приведет к каким-то перекресткам, потому что они имеют между собой большие различия, то есть свойство одного не передастся другому.

Но, как отмечают медики, таких случаев будет мало, поскольку обезьянья оспа пока насчитывает около 4-5 тысяч случаев по всех странах и в основном в Европе. В группе наибольшего риска находятся люди в возрасте от 18 до 40 лет.

«Курсор» писал ранее, что Израиль присоединяется к кампании по вакцинации младенцев и детей младшего возраста от COVID-19.

Еще мы писали, что волна COVID в Израиле скоро пойдет на спад.