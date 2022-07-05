Волна COVID в Израиле скоро пойдет на убыль — эксперт

Профессор Надав Кац говорит, что шестая волна почти достигла пика и скоро пойдет на спад.

По словам одного из ведущих статистиков страны по вирусам, нынешняя волна коронавируса в Израиле почти достигла своего пика, и число новых ежедневных инфекций скоро начнет падать.

Скорость передачи снизилась: каждый подтвержденный пациент заражает в среднем 1,06 человека. Месяц назад этот показатель, известный как R0, составлял 1,46. Это число рассчитано на основе данных, полученных несколько дней назад, поэтому эксперты считают, что текущие данные могут даже отображать R0 ниже 1, а это означает, что общий уровень заражения сокращается, а не растет.

«Мы приближаемся к пику и, вполне возможно, даже немного после пика», — сказал The Times of Israel профессор Надав Кац, член междисциплинарной группы мониторинга COVID в Еврейском университете.

Он сказал, что нагрузка в больницах будет продолжать расти еще одну-две недели, поскольку пациенты, как правило, госпитализируются через некоторое время после заражения.

«Количество тяжелых пациентов будет расти, и в этом отношении мы еще не достигли своего пика», — сказал Кац.

По словам профессора, в целом нынешняя волна выглядит гораздо менее драматичной, чем зимняя волна. В конце января было подтверждено более 60 000 новых случаев заражения за один день, в то время как в настоящее время, исходя из скользящего среднего, это около 10 000. А за последние дни января было зарегистрировано почти 1 100 серьезных случаев, что в три раза превышает текущее число. Однако эксперты заявили, что многие случаи в нынешней волне остаются незарегистрированными.

Тем не менее, Кац отметил, что наибольшей проблемой для систем здравоохранения являются серьезные госпитализации и смертность, и они ниже, чем он ожидал. Среднее еженедельное число смертей от COVID с начала апреля выражается единичными цифрами и в настоящее время составляет шесть.

«Общий уровень смертности, который мы наблюдаем сейчас, ниже, чем мы ожидали, исходя из числа подтвержденных инфекций», — сказал Кац.

Он подчеркнул роль вакцин в снижении смертности. Сегодня среди возрастной группы старше 60 лет те, кто вакцинирован, имеют менее половины шансов оказаться в тяжелом состоянии. На каждые 100 000 человек этой возрастной группы приходится 37,4 непривитых в тяжелом состоянии с COVID, тогда как у полностью привитых этот показатель составляет 16,7.

Курсор информировал, что эпидемическая волна в Израиле достигла пика. Наблюдается «естественное» развитие эпидемической волны на фоне массовой иммунизации населения страны, без каких-либо административных вмешательств со стороны правительства.

Кроме того, редакция писала, что Зарка призывает израильтян носить маски из-за вспышки COVID-19. Шестая волна COVID-19 набирает обороты: число тяжелобольных растет ежедневно и, по словам комиссара Министерства здравоохранения по коронавирусу профессора Салмана Зарка, конца еще не видно.

Наш сайт сообщал, что комиссия Минздрава рекомендовала вакцины от COVID для самых маленьких детей Израиля. Согласно американским правилам, вакцина Pfizer-BioNTech, широко используемая в Израиле, разрешена для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.