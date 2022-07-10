Вакцинация малышей от COVID-19: в Минздраве выступили с заявлением и назвали сроки

Согласно опубликованным данным, вакцины Pfizer и Moderna оказались высокоэффективными в предотвращении тяжелых заболеваний и госпитализаций.

Израиль присоединяется к кампании по вакцинации младенцев и детей младшего возраста от COVID-19, начатой ​​в Соединенных Штатах.

Israel joins the infant and toddler #COVID19 #vaccination campaign launched in the United States, and will begin vaccination in the coming weeks.https://t.co/UeJAzh0nEG — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 10, 2022

Минздрав начнет вакцинацию в ближайшие недели, сообщил высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения в воскресенье.

Министерство здравоохранения завершило процесс закупки и ожидает прибытия вакцин в аэропорт Бен-Гурион.

Согласно опубликованным данным, вакцины Pfizer и Moderna оказались высокоэффективными в предотвращении тяжелых заболеваний и госпитализаций — и даже при Омикроне. Кроме того, не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов.

Вакцины будут вводиться младенцам и детям в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

Ранее редакция нашего сайта писала, что выявлена возможная причина долгого «мозгового тумана» COVID. Исследователи из Австралии и Люксембурга, возможно, определили причину неврологических последствий длительного COVID, включая туман в голове.

Еще наш сайт сообщал, что ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19. Иммунные частицы в крови ламы могут обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19, а также от других вирусов, таких как SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, обнаружили ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в ходе нового исследования.

Еще напомним, что вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет.