Ученые подтвердили, что употребление алкоголя провоцирует развитие рака

Об этом сообщает Oxford population health.
Ученые изучали образцы ДНК примерно 150 000 (60 000 мужчин и 90 000 женщин) участников исследования.
Так, исследователи обнаружили, что люди, у которых была хотя бы одна копия гена низкой переносимости алкоголя, но которые при этом все равно регулярно употребляли алкоголь, значительно чаще страдали от рака мозга и пищевода.
Поученные результаты показывают, что алкоголь напрямую вызывает несколько типов рака, и что эти риски могут быть еще больше увеличены у людей с наследственной низкой переносимостью алкоголя, которые не могут правильно метаболизировать алкоголь, – заявил ведущий исследователь доктор Пек Кей (Бекки) Им.
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