Ученые подтвердили, что употребление алкоголя провоцирует развитие рака

13:02, Сегодня
Здоровье и медицина
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Алкоголь
Фото: pixabay.com

Результаты нового генетического исследования подтвердили прямую связь между употреблением алкоголя и развитием рака пищевода, головного мозга, печени, толстой кишки и молочной железы.

Группа исследователей подтвердила, что существует прямая связь между употреблением алкоголя и развитием рака.

Об этом сообщает Oxford population health.

Ученые изучали образцы ДНК примерно 150 000 (60 000 мужчин и 90 000 женщин) участников исследования.

Так, исследователи обнаружили, что люди, у которых была хотя бы одна копия гена низкой переносимости алкоголя, но которые при этом все равно регулярно употребляли алкоголь, значительно чаще страдали от рака мозга и пищевода.

Поученные результаты показывают, что алкоголь напрямую вызывает несколько типов рака, и что эти риски могут быть еще больше увеличены у людей с наследственной низкой переносимостью алкоголя, которые не могут правильно метаболизировать алкоголь, – заявил ведущий исследователь доктор Пек Кей (Бекки) Им.

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Автор материала:
Тали Малкина
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