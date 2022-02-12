Ученые подтвердили, что употребление алкоголя провоцирует развитие рака

Об этом сообщает Oxford population health.

Ученые изучали образцы ДНК примерно 150 000 (60 000 мужчин и 90 000 женщин) участников исследования.

Так, исследователи обнаружили, что люди, у которых была хотя бы одна копия гена низкой переносимости алкоголя, но которые при этом все равно регулярно употребляли алкоголь, значительно чаще страдали от рака мозга и пищевода.

Поученные результаты показывают, что алкоголь напрямую вызывает несколько типов рака, и что эти риски могут быть еще больше увеличены у людей с наследственной низкой переносимостью алкоголя, которые не могут правильно метаболизировать алкоголь, – заявил ведущий исследователь доктор Пек Кей (Бекки) Им.