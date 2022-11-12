Кофе влияет на риск развития болезни Альцгеймера

Австралийские ученые провели исследование и установили, что люди, каждый день употребляющие кофе, имеют более низкий риск развития когнитивных нарушений с возрастом вследствие медленного накопления амилоидных белков.

Об этом сообщает Frontiers of Aging Neuroscience.

Согласно результатам исследования, любители кофе со временем меньше подвержены изменениям области мозга, отвечающим за исполнительные функции (например, планирование, самоконтроль и внимание).

«Мы обнаружили, что участники (эксперимента – прим.ред.) с большим потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествовавших болезни Альцгеймера», – поделился доктор Саманта Гарденер.

Результаты показали, что любители популярного напитка со временем меньше подвержены изменениям области мозга, которые отвечают за исполнительные функции, такие как планирование, самоконтроль и внимание. Ученые не определили оптимальную ежедневную дозу кофе, но они полагают, что две чашки в день точно не повредят.

Известно, что при болезни Альцгеймера амилоид слипается, вследствие чего образуются бляшки, токсичные для мозга. По словам специалистов, у регулярно употребляющих кофе этот процесс протекает медленнее. Пока что они не установили, с чем это связано – с кофеином или другими веществами.

В ходе более ранних исследований было установлено, что у неочищенного кофеина высокая эффективность в предотвращении ухудшения памяти мышей. Обычно в обработанном кофейном напитке неочищенного кофеина нет, но присутствует ряд других эффективных веществ (например, кафестол, кахвеол и эйкозаноил-5-гидрокситриптамид).

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