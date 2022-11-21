Ученые рассказали, к чему может привести нежелание завтракать

Мужчины, регулярно пропускающие завтрак, находятся в группе высокого риска по сердечным приступам и развитию ишемической болезни сердца с летальным исходом.

Исследователи из Гарвардской школы здравоохранения проанализировали данные о частоте приемов пищи за 16 лет (с 1992 по 2008 годы) среди почти 27 тысяч человек в возрасте от 45 до 82 лет, занятых в здравоохранении. В ходе исследования у более 1,5 тысячи человек впервые были отмечены проблемы с сердцем.

Об этом сообщили в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации.

Выяснилось, что у мужчин, часто остававшихся без завтрака, риск сердечного приступа и смерти в результате ишемической болезни сердца был на 27% выше чем, у тех, кто первый прием пищи не пропускал. Кроме того, обходящиеся без завтрака чаще всего моложе, скорее всего курильщики, не женаты, заняты полный рабочий день, менее физически активны и пьют много алкоголя, говорят авторы.

Поздний завтрак также вреден для сердца, напоминают ученые. Так, мужчины, принимавшие пищу поздно ночью, на 55% чаще рисковали получить ишемическую болезнь сердца. «Пропуск завтрака влияет на несколько факторов риска, включая лишний вес, высокое кровяное давление, высокий холестерин и диабет, которые могут со временем привести к сердечному приступу», — говорит ведущий исследователь, доктор Лия Кэхилл (Leah Cahil) из Высшей Гарвардской школы здравоохранения в Бостоне.

Авторы рекомендуют не пропускать завтраки и помнить, что включение в рацион с утра полезных продуктов помогает соблюдать правильный энергетический баланс в поступлении питательных веществ в организм, таких как белки, углеводы, витамины и минералы. «Добавка в виде орехов и фруктов в миске каши утром — отличный способ начать день», — советует доктор Кэхилл.

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Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.