Ученые рассказали, как и почему фрукты могут разрушить ваш иммунитет

Команда экспертов Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Криканазвали пищевую привычку, которая представляет опасность для иммунитета.

О результатах исследования говорится в рецензируемом журнале Nature.

Оказалось, что большие дозы фруктозы негативно влияют на иммунную систему. К такому выводу пришли эксперты, которые изучили влияние этого вида сахара на мышей. Глюкоза запускала в их организме глутаминолиз и окислительный метаболизм — процессы, способствующие повышению уровня воспалительных цитокинов, пояснили исследователи.

В ходе изучения иммунной реакции на обилие фруктозы выяснилось, что воспалительные реакции иммунной системы, вызванные чрезмерным потреблением фруктозы, нарушают работу органов, а также приводят к повреждению клеток и тканей.

Ученые напоминают, что фруктоза обычно содержится в сладких напитках, сладостях и полуфабрикатах и ​​широко используется в производстве продуктов питания. Она повышает риск развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.