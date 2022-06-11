Ученые рассказали, какую опасность для здоровья несет храп

Исследователи из Кильского университета заявили, что храп, который сопровождается остановками дыхания, повышает в два раза риск развития подагры.

Ученые выяснили, что храп повышает риск развития подагры, даже если у вас нормальный индекс массы тела. Это метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. Оно сложно лечиться и очень негативно сказывается на общем состоянии здоровья.

Об этом передает The Daily Mail.

Ранее подагру ассоциировали с тучными людьми, которые злоупотребляют алкоголем и жирной пищей. Но, как оказалось, люди с апноэ сна также часто становятся жертвами подагры. Расстройства сна увеличивает риск недуга в несколько раз сравнительно с теми, кто не храпит.

Ученые объясняют: апноэ сна возникает, когда мышцы и мягкие ткани в горле расслабляются, блокируя дыхательные пути. Апноэ сопровождается серией глубоких вдохов, обычно с сильным храпом.

Ученые установили также, что в большинстве случаев подагра развивалась в течение одного-двух лет после возникновения апноэ сна, однако в некоторых случаях для появления симптомов требовалось до пяти лет. В любом случае, если вы или ваши близкие неожиданно стали храпеть, стоит нанести визит врачу.

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