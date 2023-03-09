Ученые разработали анализ крови, по которому можно определить уровень тревоги

Для получения более подробной информации о здоровье пациента новый анализ крови будет комплексно применяться с другими анализами крови.

Медицинская школа Университета Индианы разработала новый анализ крови, который определит, насколько человек склонен к тревоге, и что еще важнее – какие методы лечения будут эффективнее всего в его случае.

Подробнее об этом информирует MedicalXpress.

MindX Sciences в настоящее время работает над тестом, который будет использоваться медицинскими специалистами для ранней диагностики уровня тревожности и подбора подходящего лечения для каждого пациента.

В ходе анализа крови будут исследоваться биомаркеры, которые с течением времени могут изменяться. Таким образом, тест поможет предсказать, какие факторы могут повысить уровень тревожности у пациента в будущем. Особое внимание будет уделено гормональным изменениям, которые могут сильно влиять на психическое состояние человека.

Новый анализ крови будет использоваться в сочетании с другими анализами крови, что позволит получать более полную картину здоровья пациента. Эффективное лечение тревоги и других психических расстройств, таких как депрессия, является ключевой задачей медицины. Новый тест поможет принимать более правильное и индивидуальное решение в выборе лечения пациентов и повысит эффективность борьбы с этими заболеваниями.

Ранее «Курсор» информировал, что врач назвала три анализа, которые отражают старение организма. Если самочувствие и эти показатели в норме, тогда ваш паспортный возраст находится в гармонии с биологическим.

Напоминаем, что простой анализ крови может предсказать шизофрению и психотические приступы. Впервые в мире обнаружен биологический маркер психоза. Тест может привести к раннему обнаружению, диагностике, раннему вмешательству и соответствующему лечению шизофрении.