Ученые создали наночастицы, уничтожающие раковые опухоли

Южнокорейские биологи создали наночастицы цинка и оксида серебра, которые активируют программу самоуничтожения раковых тканей.

Каждая клетка в нашем организме может вызвать собственную смерть, называемую апоптозом. Но раковые клетки растут и размножаются бесконтрольно, в некотором смысле — они «бессмертны».

Группе южнокорейских ученых удалось обойти «неуязвимость» злокачественных опухолей. По словам исследователей, так называемые рецепторы смерти расположены на поверхности раковых клеток. Они подобны замку с ключом, который открывается специфическими антителами.

Когда рецепторы связываются с антителами, запускается механизм самоуничтожения клетки. Поскольку антитела очень нестабильны во внешней среде, ученые «транспортировали» их с помощью наночастиц цинка и оксида серебра. Эти наночастицы очень чувствительны к магнитным полям, что позволяет им перемещаться по кровеносным сосудам или культуре клеток с помощью электромагнитов.

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