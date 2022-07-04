В Перу обнаружили давнюю гробницу инков

В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

Во время ремонта перуанец Иполито Тико обнаружил под своим домом в Лиме гробницу инков. В результате находкой занялись учёные.

Об этом пишет The Guardian.

Кроме того, как пояснил ведущий автор исследования Хулио Абанто, в 500-летней гробнице находилось множество погребальных предметов, плотно завернутых в тряпки.

По мнению исследователей, захороненные люди были представителями элиты ририканчо, культуры, которая когда-то жила на территории нынешней Лимы до того, как в 1400-х годах могущественные инки стали доминировать в огромной империи в западной части Южной Америки.

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