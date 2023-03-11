Ученые создали препарат, который нейтрализует алкоголь и избавляет от пьянства

У мышей, которых сначала поили алкоголем, а затем кололи этим гормоном, наблюдается улучшение координации движений.

Ученые обнаружили гормон, который защитит людей от вредного действия алкоголя. Он вырабатывается в печени естественным путем.

Об этом пишет портал Мета.

Речь идет о FGF2, который теперь называют «гормоном трезвости». Исследования показали, что инъекция данного элемента отрезвляет: так, у мышей, которых сначала поили алкоголем, а затем кололи этим гормоном, наблюдается улучшение координации движений.

Ученые предполагают, что данное вещество может быть отличным отрезвителем и может помочь тем людям, которые имеют проблемы с алкогольными напитками.

Старший автор исследования, Стивен Кливер из Юго-западного медицинского центра Техасского университета, отмечает, что этот орган работает не так, как раньше предполагалось. Печень не только участвует в метаболизме алкоголя, но и подает сигнал гормональной системе для того, чтобы та вырабатывала защиту. Этот орган также посылает гормональный сигнал в мозг для защиты от вредных последствий интоксикации, включая потерю сознания или координации.

FGF21 также регулирует обмен веществ и аппетит, в частности, снижая уровень потребления сахара. Скорее всего, он выработался в организме человека и других млекопитающих как защитный механизм от отравления этанолом или слишком большим количеством сахара.

Как сообщал Курсор, некоторые лекарства нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками, это может критично сказаться на здоровье.

Одни алкогольные напитки могут не оказать вредного воздействия, но другие рискуют привести к опасному для жизни отравлению.

При приеме лекарства оно попадает в желудок, откуда переносится в печень, метаболизируется и расщепляется, прежде чем попасть в кровь. Дозировка каждого лекарства рассчитывается исходя из степени метаболизма, происходящего в печени.

Алкоголь также попадает в печень и там расщепляется, что может серьезно повлиять на метаболизм лекарства.

Отдельные препараты могут перерабатываться в большей степени, что может привести к недостаточному количеству препарата в кровотоке, чтобы быть эффективным. Другие лекарства, наоборот, метаболизируются меньше, а значит вы рискуете получить передозировку.

Кроме того, некоторые эффекты алкоголя (например, сонливость) могут накладываться на аналогичные свойства лекарства.

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