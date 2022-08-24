Ученые: типичный при COVID-19 симптом может на самом деле быть признаком деменции

Американские специалисты проанализировали данные по 20-летним наблюдениям за людьми в возрасте 70 лет. Наблюдаемые учеными 515 человек в возрасте 70 лет сначала не имели деменции или когнитивных проблем. Все они жили в домах престарелых и ежегодно проверялись на способность идентифицировать определенные запахи и признаки деменции.

Измерение снижения обоняния проводили по оценкам соответствующих тестов, после чего ученые заносили данные в график и анализировали данные. У 100 человек, которые были задействованы в исследовании, диагностировали деменцию или когнитивные нарушения.

Оказалось, что люди без классических симптомов болезни Альцгеймера, но у которых наблюдалось быстрое снижение обоняния, были на 89% более склонны к ухудшению памяти, чем те, кто терял нюх медленнее.

Кроме того, резкая потеря обоняния была связана с увеличением объема серого вещества в частях мозга, что связаны с нюхом и памятью.

Также изменения наблюдались в частях мозга, используемых для обоняния, включая миндалину и энторинальную кору. Их риск был аналогичен с имеющими ген APOE-e4 — генетический фактор риска развития болезни Альцгеймера.

«Курсор» писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.