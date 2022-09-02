Ученые утверждают, что гаджеты вызывают преждевременное старение

Эксперты провели исследование и обнаружили, что синий цвет, который излучают разные устройства, приводит к ряду серьезных проблем, в том числе к преждевременному старению.

По словам ученых, если длительное время взаимодействовать с гаджетами (например, со смартфоном, компьютером, планшетом, телевизором и так далее), то в некотором роде излучаемый ими синий свет «высасывает» жизнь из человеческих клеток.

Об этом сообщает Express.

Современный мир предполагает активный контакт между людьми и устройствами, что встречается как в рабочих, так и развлекательных сферах. Проблема в том, что это негативно влияет на здоровье и приводит к расстройствам психики, лишнему весу и, как показало новое исследование, преждевременному старению.

«Чрезмерное воздействие синего света от повседневных устройств, таких как телевизоры, ноутбуки и телефоны, может оказывать пагубное воздействие на широкий спектр клеток нашего тела», – рассказал доктор Орегонского государственного университета Ядвига Гибултович.

Пораженные клетки простираются от клеток кожи и жировых клеток до сенсорных нейронов. По словам эксперта, избегание чрезмерного воздействия синего света – «хорошая стратегия против старения».

Ранее мы рассказывали, что исследователи обнаружили взаимосвязь между просмотром телевизора и деменцией. Оказалось, что даже наличие в жизни физической активности не препятствует повышенному риску развитию этой болезни, если человек долгое время проводит перед телевизором. Это обусловлено тем, что подобный досуг, в отличие от видеоигр или работы за компьютером, не задействует большое количество когнитивных функций.

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