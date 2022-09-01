Ученые рассказали, помогает ли раннее пробуждение бороться с депрессией

Исследователи изучили данные 840 тысяч человек и обнаружили взаимосвязь между ранним пробуждением и психическим состоянием человека.

Для уточнения связей между этими факторами ученые воспользовались генетическими методами (менделевской рандомизацией) и обнаружили гены, которые имеют связь с разными хронотипами (особенностями циркадных ритмов). Далее вони проверили отношение генетических вариантов к риску возникновения депресии.

Об этом сообщает JAMA.

Сейчас в научном сообществе принято считать, что особенности генетики человека объясняют от 12% до 42% сна. В ходе исследования им удалось выделить более 340 генетических вариантов, влияющих на хронотип человека.

В рамках исследования около 85 тысяч участников ходили с трекерами сна в течение недели, а также 250 тысяч рассказали о своих предпочтениях касаемо времени для сна. Благодаря этому эксперты сделали выводы касаемо характера сна с точностью до часа и связей генетических вариантов со временем пробуждения.

Примерно 1/3 участников были «жаворонками», то есть имели ранний хронотип, а 9% – «совами». В других случаях люди имели промежуточный хронотип. Затем специалисты воспользовались полученной информацией о связи генов со временем утреннего пробуждения и выявления их взаимосвязи с рисками депрессивного расстройства.

По итогу оказалось, что у людей с генетическими маркерами, связанными с ранним пробуждением, низкая вероятность депрессии. Подъем на каждый час раньше уменьшал риск депрессии на 23%. По словам ученых, если человек перестанет ложиться спать в 01:00 и начнет хотя бы в 00:00 – риск заболевания снизится почти на четверть.

Эти выводы ученые объясняют более длительным влиянием дневного света на организм человека, просыпающегося рано. Свет может стимулировать выработку гормонов, которые улучшают настроение. Также существует версия, что поздний хронотип связан с депрессией, потому что жизнь общества преимущественно подстроена под ранее пробуждение, а не позднее.

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