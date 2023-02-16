Ученые выяснили, что брокколи снижает риск развития гипертонии

Диета с обилием овощей и фруктов в разы снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.. Главное условие — чтобы в вашем рационе при этом присутствовало брокколи.

Ученые говорят, что Великобритании немало людей страдают от повышенного давления. Около 5 миллионов человек не знают о своем заболевании. Есть вероятность, что эти люди могут умереть от сердечного приступа. Причем, подобная ситцация наблюдается в большинстве европейских стран.

Так, в группе риска: люди, страдающие лишним весом, те, кто курит, имеют родных с плохим анамнезом. Также риск возрастает с возрастом. Лечение повышенного давления не ограничивается только лекарствами, но и тщательно продуманной диетой.

Ученые отмечают, что существует очень дешевый и действенный способ нормализовать давление — надо регулярно употреблять брокколи. Этот овощ содержит фолиевую кислоту, фитоэстрогены, витамин С, кальций, калий и магний. Употребление четырех порций брокколи в неделю значительно снижает артериальное давление. Лучше всего готовить этот овощ на пару, или попробовать употреблять в сыром виде.

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