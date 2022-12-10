Ученые выяснили, что перец чили может продлить жизнь и уберечь от болезней

Ученые изучили данные почти 600 тысяч людей со всего мира и пришли к выводу, что употребление перца чили способствует продолжительности жизни. Вот только понять почему исследователи не могут.

Американские кардиологи из института в Кливленде считают, что перец чили снижает риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Прежде, чем прийти к такому выводу, специалисты изучили данные 570 тысяч людей из нескольких стран мира.

Об этом пишет The Independent.

В ходе своей работы исследователи провели анализ историй болезни этих пациентов и выяснили, что те из них, кто регулярно употребляет чили, отличались продолжительностью жизни. У таких людей смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была на 26% реже, а от рака — на 23%.

Известно, что перец чили оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет. Но таких колоссальных результатов ученые все равно не ожидали.

Кардиологи пока не могут точно сказать, как именно перец чили влияет на организм. Специалисты готовятся провести новые работы.

Стоит добавить, что ранее проведенные исследования показали, что за счет большого количества капсаицина плоды перца обладают мощным антибактериальным и противовирусным действием — убивают до 75% вредных бактерий. Кроме того, чили снижает уровень сахара в крови.

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