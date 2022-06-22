Ученые выяснили, что происходит с организмом человека при полном отказе от алкоголя

Отказ от алкоголя позитивно отражается на работе всего организма.
Об этом пишет Апостроф.
Прежде всего, улучшится сон. Из-за алкоголя человек хуже восстанавливается во время REM-фазы (фаза быстрого движения глаз). Это приводит к тому, что он просыпается менее отдохнувшим и более склонным к дневной сонливости.
Некоторые исследования показывают, что быстрый сон улучшает обучение, память и настроение. Цикл REM обычно возвращается в норму через неделю.
В первую неделю отказа от алкоголя, при соблюдении водного баланса, уменьшится частота появления головных болей, появится больше энергии и улучшится физическая работоспособность.
Улучшится концентрация внимания. Чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного периода времени может привести к повреждению головного мозга и повысить риск развития деменции. Алкоголь уменьшает объем белого вещества мозга, что, в свою очередь, может негативно повлиять на его работу.
Уменьшится кислотность в желудке. Доктор Брэдли сказал: «Производство кислоты в желудке часто увеличивается, когда вы употребляете алкоголь. Это может привести к повреждению слизистой оболочки желудка, что приведет к опасным осложнениям рефлюкса, таким как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь».
Однако большинство симптомов, связанных с кислотностью, обычно начинают пропадать через две недели после отказа от алкоголя, когда ваш желудок начинает уменьшаться.
Потеря веса — еще один бонус. Алкоголь содержит много калорий. Стандартный бокал вина на 175 мл, к примеру, содержит 133 калории. Прекращение употребления алкоголя на несколько недель в сочетании со здоровой диетой — хороший способ похудеть.
Ранее Курсор сообщал, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание.