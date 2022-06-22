Ученые выяснили, что происходит с организмом человека при полном отказе от алкоголя

Лишь через неделю без алкоголя с организмом человека происходят значительные изменения. Через месяц же они станут еще более заметными.

Отказ от алкоголя позитивно отражается на работе всего организма.

Об этом пишет Апостроф.

Прежде всего, улучшится сон. Из-за алкоголя человек хуже восстанавливается во время REM-фазы (фаза быстрого движения глаз). Это приводит к тому, что он просыпается менее отдохнувшим и более склонным к дневной сонливости.

Некоторые исследования показывают, что быстрый сон улучшает обучение, память и настроение. Цикл REM обычно возвращается в норму через неделю.

В первую неделю отказа от алкоголя, при соблюдении водного баланса, уменьшится частота появления головных болей, появится больше энергии и улучшится физическая работоспособность.

Улучшится концентрация внимания. Чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного периода времени может привести к повреждению головного мозга и повысить риск развития деменции. Алкоголь уменьшает объем белого вещества мозга, что, в свою очередь, может негативно повлиять на его работу.

Уменьшится кислотность в желудке. Доктор Брэдли сказал: «Производство кислоты в желудке часто увеличивается, когда вы употребляете алкоголь. Это может привести к повреждению слизистой оболочки желудка, что приведет к опасным осложнениям рефлюкса, таким как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь».

Однако большинство симптомов, связанных с кислотностью, обычно начинают пропадать через две недели после отказа от алкоголя, когда ваш желудок начинает уменьшаться.

Потеря веса — еще один бонус. Алкоголь содержит много калорий. Стандартный бокал вина на 175 мл, к примеру, содержит 133 калории. Прекращение употребления алкоголя на несколько недель в сочетании со здоровой диетой — хороший способ похудеть.

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