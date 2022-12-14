Ученые выяснили, что шоколад может помочь сбросить вес и даже продлить жизнь

Ученые узнали, что три фенольных соединения из шелухи какао-бобов устраняют связанное с ожирением хроническое воспаление, а также возвращают резистентность к инсулину. Последняя может быть причиной возникновения диабета второго типа и сокращения продолжительности жизни.

Протокатеховая кислота, эпикатехин и процианидин B2, содержащиеся в шелухе какао-бобов, как вместе, так и раздельно способствуют восстановлению поврежденных митохондрий, снижают степень накопления жира и блокируют воспалительные процессы, отметили ученые.

Шелуха какао-бобов называется каковеллой и используется для приготовления низкосортного шоколада и удобрения почвы. Как ни странно, именно этот продукт в итоге оказался наиболее ценным для организма.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.