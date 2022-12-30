Ученые выяснили, что соль помогает быстрее худеть

Употребление соли может способствовать расщеплению жиров в организме.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.

Большинство исследователей полагает, что соль способствует повышению артериального давления и набору веса, так как организм медленнее выводит жидкость, а жажда, наоборот, растет. Однако британские специалисты проанализировали состояние здоровья космонавтов и пришли к другому выводу. Выяснилось, что при употреблении большого количества соленой пищи космонавты пили меньше.

При этом мочи выделялось больше, что говорит о том, что в их организме продолжалось образование воды без ее активного потребления. Объяснение такого феномена ученые нашли в жире. По их словам, соль способствовала его расщеплению в жидкость.

Опыты на мышах также показали, что грызуны на 25% чаще поддерживают свой вес на должном уровне, если употребляют больше соли.

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