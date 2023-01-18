Ученые выяснили, что свободное время пагубно влияет на человека

Оказалось, что самочувствие улучшалось с увеличением свободного времени, однако его было не больше, чем два часа. А вот после пяти часов свободного времени самочувствие наоборот ухудшалось.

Также было проведено два онлайн-эксперимента, в которых приняли участие свыше шести тысяч человек.

В течение шести месяцев каждый участник получал от 15 минут до семи часов свободного времени.

Эксперимент показал, что у людей с минимальным и максимальным временем самочувствие оказалось хуже.

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