Ученые выяснили: избыточный вес может привести к деменции

Канадские ученые из Медицинской школы Университета Макмастеравыяснили, что избыточный вес независимо от сердечно-сосудистых заболеваний, может привести к деменции.

Об этом сообщает JAMA.

В частности эксперты провели исследование, в котором взяло участие 9189 человек в возрасте от 30 до 75 лет. У 9166 был проведен анализ для измерения соотношения содержания жира в организме к мышечной массе, а 6773 прошли МРТ головного мозга и объем жировой ткани вокруг внутренних органов.

Оказалось, что большое количество висцерального жира снижает когнитивные функции человека, что в свою очередь увеличивает риск развития деменции.

Кроме того ученые выяснили, что когнитивные способностибольше всего снижались у мужчин чем женщин. Эти различия оставались значительными с поправкой на возраст, этническую принадлежность и уровень образования.

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