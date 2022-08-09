Ученые выяснили, как лучше спать, чтобы выглядеть моложе

Медицинские эксперты и исследователи рассказали, как лучше спать, чтобы избегать возникновение лишних морщин. Особенно к этим советам стоит прислушаться людям старше 40 лет.

Американский доктор медицинских наук Бет Гольдштейн советует избегать сна на боку. Такая поза приводит к появлению морщин. Дело в том, что с возрастом кожа теряет коллаген, эластину, воду — а это приводит к ее увяданию. Специалист объясняет: со временем постоянное растяжение действительно может привести к морщинам.

Эксперт по уходу за кожей Дин Мраз Робинсон добавляет, что такой эффект на лице и теле чаще заметен «на более дряблой коже». Ведь у молодых людей кожа эластично и легко восстанавливается после пробуждения.

Когда лицо часами прижимается к подушке, оно, скорее всего, сморщится в тех же местах. Но то же самое касается линий на груди, которые могут появиться, если вы спите на боку. Таким образом, по мнению специалистов, спать на животе тоже плохо.

При этом специалисты настаивают, что сон на спине является лучшим вариантом не только для того, чтобы проснуться отдохнувшим, но и для вашей кожи.

Стоит также добавить, что для поддержания молодости кожи важно не просто спать в правильной позе, но и высыпаться. Хорошо спящие люди выглядят моложе и имеют более увлажненную кожу, отмечают эксперты.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья.