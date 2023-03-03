Ученые выяснили, как сон влияет на продолжительность вашей жизни

Мужчины, которые постоянно хорошо высыпаются, живут почти на пять лет дольше, чем те, кто этого не делает, а женщины на два года.

Команда ученых Гарвардской медицинской школы изучила данные 172 321 человека (средний возраст 50), принимавших участие в Национальном опросе о здоровье между 2013 и 2018 годами. В ходе своей работы эксперты обнаружили связь между продолжительностью сна и длительностью жизни пациентов.

Об этом пишет MedicalXpress.

Подобные нацопрос ежегодно проводят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальный центр статистики здравоохранения, чтобы помочь оценить состояние здоровья населения США. Помимо прочего опрос содержит вопросы о сне и их привычках. За участниками наблюдали в среднем 4,3 года, в течение которых умер 8681 человек. Из этих смертей 2610 смертей (30%) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2052 (24%) были вызваны раком, а 4019 (46%) другими причинами.

Исследователи оценили пять разных факторов качественного сна, в числе которых продолжительность сна 7-8 часов, отсутствие трудностей с засыпанием, бодрость после пробуждения. Каждому фактору был присвоен ноль или один балл для каждого, максимум пять баллов, что указывало на самое высокое качество сна.

Ученые выяснили, что люди, которые хорошо и достаточно спали, имели на 30% меньшую вероятность умереть по какой-либо причине, на 21% меньшую вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди тех, кто имел высокие показатели качества сна, ожидаемая продолжительность жизни была на 4,7 года больше для мужчин и на 2,4 года больше для женщин по сравнению с теми, кто спал плохо. Таким образом ученые еще раз доказали важность здорового и достаточного сна для продления жизни и защиты от ряда болезней.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.