Ученые выяснили, какое количество детей в семье быстрее состарит родителей

Конечно, дети это счастье, но еще и большая ответственность. А еще переживания, стрессы, бессонные ночи… Если вы мечтаете иметь много детей, новое исследование может вас переубедить.

Исследователи Колумбийского университета выяснили, что у родителей, которые имеют больше двух детей процесс старения может начаться раньше на 6,2 года. Точных причин такого явления они пока не знают, но полагают, что рождение третьего и остальных детей может ускорить процесс старения из-за стрессов и финансовых проблем.

Об этом сообщает Daily Mail.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали данные нескольких тысяч людей старше 65 лет, которые имеют не менее двух детей и живут в Европе и Израиле. Их анализ показал, что у родителей, которые имеют трое и больше детей когнитивные способности в более старшем возрасте ухудшаются.

И это явление наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Хотя причина полученных результатов остается неясной.

Учёные полагают, что большое количество детей влечет за собой большие финансовые расходы. Соответственно доход семьи становится меньше, а переживаний по поводу финансов больше. Также этому может способствовать стресс, потому как у родителей остается меньше времени для отдыха и занятий, которые стимулируют когнитивные способности.

Ученые также сделали предположение, что уменьшение доли европейцев с тремя и более детьми может оказать положительное влияние на когнитивное здоровье пожилого населения.

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