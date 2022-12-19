Израиль входит в ТОП-3 по количеству крупнейших исследований вакцин от COVID

Израиль занимает 3-е место по количеству исследований вакцин в New England Journal of Medicine. В разных журналах израильские ученые опубликовали 536 исследований, в среднем по четыре в неделю.

Согласно новому исследованию, в котором подчеркивается огромный вклад Израиля в область, которая сыграла решающую роль в борьбе с трехлетней пандемией, около 15% самых влиятельных в мире исследований вакцин против COVID-19 были написаны израильскими учеными.

Выяснилось, что израильские ученые провели около 536 рецензируемых исследований вакцин против коронавируса в период с января 2020 года по июнь 2022 года. Это соответствует в среднем четырем исследованиям в неделю в течение всего периода.

В ранних исследованиях изучались теоретические аспекты вакцинации против коронавируса, и после того, как вакцины были выпущены, поскольку Израиль стал первопроходцем в их применении, было проведено множество исследований их эффективности и различных аспектов израильской кампании иммунизации.

В общей сложности около 3% всех исследований на эту тему имели по крайней мере одного израильского автора, причем эта цифра подскочила до 15% среди статей, отнесенных к категории «высоко цитируемых», что означает, что они находятся в верхнем проценте публикаций в зависимости от степени цитируемости, на которые ссылаются академические публикации. Только около 0,2% населения мира составляют израильтяне.

В двух ведущих журналах особенно преобладали израильские исследования. Израильские статьи составили около 11% статей о вакцинах в New England Journal of Medicine, заняв 3-е место, и 9% статей в Nature Medicine, заняв 4-е место.

«Мы показали, насколько необычным был вклад израильских исследователей в научную литературу о вакцине», — сказал профессор Надав Давидович, эпидемиолог Университета Бен-Гуриона и один из ученых, написавших новую рецензируемую статью о вкладе Израиля.

«Было много разных аспектов, которые придавали израильским исследованиям особое значение. К ним относятся быстрая и эффективная вакцинационная кампания, а также глобальная потребность в реальных своевременных данных для принятия решений, которые Израиль мог предоставить. Существует также влияние надежной системы государственного здравоохранения Израиля с надежными электронными медицинскими картами и хорошим сотрудничеством между заинтересованными сторонами», — заявил он.

«Более того, налажено сотрудничество с ведущими международными учреждениями, такими как ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний и регулирующими органами, такими как FDA», — сказал он.

Давидович считает, что раннее и тщательное развертывание вакцины в Израиле вывело страну на передний план: «Успех также отражает использование возможности для проведения и публикации исследований, а также культуру обмена данными между академическими кругами, фондами здравоохранения и Министерством здравоохранения».

Он сказал, что успех должен побудить к увеличению инвестиций в израильскую медицину: «Извлечение уроков из этой истории успеха повышает потребность в инвестициях в инфраструктуру и персонал. Это будет способствовать расширению сотрудничества и поможет удовлетворить потребность в глобальных усилиях по предоставлению доступа к вакцинам и знаниям, полученным в результате аналогичных научных усилий».

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