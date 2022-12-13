Ученые выяснили, что может усугубить тяжелую форму COVID-19

SARS-CoV-2 эволюционировал, чтобы иметь шиповидный поверхностный белок с повышенной способностью взаимодействовать с факторами мембраны клетки-хозяина.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, как вирусный токсин, продуцируемый вирусом SARS-CoV-2, может способствовать развитию тяжелых инфекций COVID-19.

Исследование показывает, как часть «спайкового» белка SARS-CoV-2 может повреждать клеточные барьеры, которые выстилают внутреннюю часть кровеносных сосудов в органах тела, таких как легкие, способствуя тому, что известно как утечка из сосудов. Блокирование активности этого белка может помочь предотвратить некоторые из самых смертоносных симптомов COVID-19, включая отек легких, который способствует развитию острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

«В свете всех появляющихся различных вариантов и сложности предотвращения заражения каждым из них в отдельности, может быть полезно сосредоточиться на этих триггерах патогенеза в дополнение к полному блокированию инфекции», — сказал ведущий автор исследования Скотт Биринг, научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли.

Ученые говорят, что их работа не дает доказательств того, что шиповидный белок может вызывать симптомы в отсутствие вируса. вирусной инфекции. Вместо этого их исследование предполагает, что шиповидный белок может работать в тандеме с вирусом и собственным иммунным ответом организма, вызывая опасные для жизни симптомы. Кроме того, количество шиповидного белка, циркулирующего в организме после вакцинации, гораздо менее концентрировано, чем количество, которое наблюдалось у пациентов с тяжелой формой COVID-19 и которое использовалось в исследовании.

Ученые смогли выявить молекулярные пути, которые позволяют шиповидному белку разрушать критические внутренние барьеры в организме. Помимо открытия новых возможностей для лечения тяжелой формы COVID-19, понимание того, как шиповидный белок способствует утечке из сосудов, может пролить свет на патологию, лежащую в основе других возникающих инфекционных заболеваний.

«Мы думаем, что многие вирусы, вызывающие тяжелые заболевания, могут кодировать вирусный токсин. Эти белки, независимо от вирусной инфекции, взаимодействуют с барьерными клетками и вызывают нарушение работы этих барьеров. Это позволяет вирусу диссеминировать, а амплификация вируса и утечка из сосудов — вот что вызывает тяжелое заболевание», — заявили ученые.

Ученые отметили, что COVID-19 никуда не делся. Сейчас есть лучшие вакцины, но никто не знаем, как вирус будет мутировать в будущем. Изучение этого процесса может помочь нам разработать новый арсенал лекарств против этого вируса.

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