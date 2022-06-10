Ученые выяснили, люди с какой группой крови живут дольше и здоровее

Оказывается на наше здоровье влияет не только образ жизни, но и группа крови. По ней можно судить о склонности к тем или иным заболеваниям.

Ученые склонны думать, что люди с типами A (II), B (III) и AB (IV) более склонны к развитию рака поджелудочной железы, чем тип 0 (I).

Об этом говорится в японском издании Taishu, пишет РБК.

К таким выводам ученые пришли после 8 лет наблюдения за 100 000 людьми. К тому же исследования, подтверждающие результаты этих опросов, с тех пор проводились в США, Италии и Китае.

Что же касается других заболеваний, исследователи говорят, что также существуют различия в зависимости от группы крови.

Тип 0 (I группа) наименее восприимчивые к болезням, потому что у них самый сильный иммунитет.

Люди с типом А подвержены в 1,5 раза большему риску тромбоза, который вызывает как инфаркт головного мозга, так и инфаркт миокарда, чем тип 0.

Кроме того, тип А также подвержен диабету, который с более высокой вероятностью может вызвать инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда.

Группа B (III) на втором месте по силе иммунитета. Тем ни менее, существует довольно много возбудителей, предпочитающих тип В. Тип B восприимчив к заболеваниям легких, таким как пневмония. Пневмококк, вызывающий пневмонию, относится к типу B.

Кроме того некоторые сальмонеллы и кишечная палочка предпочитают тип B.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что группа 0 (I) обладает самым сильным иммунитетом и менее подвержена большинству заболеваний, поэтому ее можно назвать «группой долголетия».

У I группы меньше вероятность страдать заболеваниями такими как диабет, инфаркт головного мозга и инфаркт миокарда, а также аутоиммунными заболеваниями, такими как злокачественная анемия и ревматическая лихорадка, — резюмировали исследователи.

Существует также заболевание высокого риска для I группы крови. Это язва. Язва желудка на 15% более вероятно нежели у ІІ группы, а язва двенадцатиперстной кишки — на 30% больше. Причина этого на данный момент не ясна, но люди I группы крови, как правило, имеют высокий уровень желудочной кислоты.

Самый редкий тип — AB. Хотя считается, что у такого типа слабый иммунитет и нет антител ни типа А, ни типа В, это не означает, что люди с такой группой восприимчивы ко всем инфекционным заболеваниям. К примеру, к холере эта группа имеет более стойкий иммунитет. Сложность в исследовании этого типа крови заключается в его редкости. Поэтому более точных выводов ученые дать пока не могут.

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