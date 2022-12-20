Ученые выяснили, почему с возрастом мышцы становятся слабыми

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) провели исследование и установили, как церамиды связаны с ослаблением мышц по мере старения.

Об этом сообщает Nature.

Известно, что церамиды имеют огромное значение для нашего организма. Прежде всего в качестве компонента клеточных мембран, которые защищают клетку. В силу этого их добавляют в разные средства для ухода за телом.

Однако в рамках нового исследования было установлено, что церамиды связаны с возрастным ослаблением мышц. Ученые проводили эксперименты с лабораторными мышами и установили, что в старости их в мышцах очень много церамидов, что связано со сбоем в работе белков.

Последние превращают жирные кислоты и аминокислоты в церамиды. Когда белки «ломаются», то они начинают производить намного больше церамидов, чем нужно человеческому организму.

Ученые задались вопросом касаемо того, как можно повлиять на эти процессы, чтобы избыток церамидов не производился. Они ввели пожилым грызунам блокаторы церамидного синтеза, что предотвратило потерю мышечной массы, а также позволило животным сохранить силу и выносливость.

Изучение того, как блокируются церамиды, показало, что из-за введения блокатора происходит активация мышечных стволовых клеток, в силу чего мышцы растут и становятся сильнее.

Далее было установлено, как эти знания можно использовать для людей. Оказалось, что у 25% участников эксперимента в возрасте от 70 до 80 лет был естественный блокатор церамидов.

Речь идет об особой мутации в гене, отвечающей за их синтез. Такой человек способен дольше ходить и имеет большую силу, благодаря чему стареет с комфортом.

Таким образом исследование на животных может быть полезным и для человечества. Теперь ученые займутся разработкой блокаторов церамидов, которые смогут принимать люди. Если в этой сфере получится добиться успехов, то, возможно, в будущем пожилые люди, спокойно выполняющие сложные физические упражнения, не будут редкостью.

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