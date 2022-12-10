Ученые выяснили, как продлить жизнь на десять лет — результаты исследования

Специалисты пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание действительно позволяют людям жить дольше. Такие полезные привычки снижают риск преждевременной смерти. Не менее важно и то, что они повышают качество жизни — люди меньше болеют, чувствуют себя бодрее и активнее.

Чтобы прийти к таким выводам, специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за более чем 100 тысячами человек в возрасте от 50 лет. К группам риска отнесли курильщиков, употребляющих алкоголь, практикующих нездоровое питание, людей с низкой физической активностью и избыточным весом. Оказалось, что люди, которые вели здоровый образ жизни прожили значительно дольше. Средний показатель у женщин составил 84,4 года против 73,7 года у женщин с вредными привычками. У мужчин показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

При этом ученые отметили, что во время исследования не учитывались непредсказуемые заболевания такие, как рак.

Ранее медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.