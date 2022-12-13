Ученые выяснили, почему зимой ухудшается качество сна

Американские исследователи установили, что дневной свет влияет на качество и продолжительность сна.

Их работа была опубликована в журнале Pineal Research.

Команда использовала данные смарт-часов 507 студентов о количестве дневного света и качестве сна с 2015 по 2018 годы. Данные показали, что студенты спали примерно одинаково каждую ночь, независимо от времени года. Но зимой их режим смещался – они засыпали и вставали примерно на 40 минут позже.

Кроме того зимой респонденты чувствовали себя невыспавшимися на протяжении всего дня. Исследователи отметили, что зимой количество дневного света гораздо меньше, чем летом. Это и нарушает естественный циркадный ритм человека.

По словам ученых, выход на улицу утром помогает предотвратить нарушения в режиме сна – человеку будет легче заснуть и он лучше выспится.

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