Создан спрей, избавляющий от храпа

Ученые разработали и испробовали экспериментальный аппарат, который препятствует блокировке верхних дыхательных путей.

Об этом сообщает Chest.

Известно, что главный способ лечения абструктивного апноэ состоит в использовании громоздких приборов, которые обеспечивают искусственную вентиляцию легких. Однако ученым с каждым днем удается раскрывать новые механизмы, лежащие в основе нарушений дыхания во сне. Благодаря этому могут появиться более простых в применении лекарственные средства.

Например, недавно была установлена заметная роль в развитии абструктивного апноэ калиевых каналов TASK-1 – мембранных белков, участвующих в контроле верхних дыхательных путей. В некоторых фармацевтических корпорациях уже начали работать над созданием препарата – ингибитора TASK-1. Этому средству удалось успешно пройти доклинический и первый этап клинических испытаний.

Ученые сейчас разрабатывают экспериментальный препарат BAY2586116, угнетающий TASK-1 на мембранах клеток верхних дыхательных путей. Благодаря этому мышцы поддерживают их во сне открытыми. В рамках последних экспериментов исследователи воспользовались веществами в виде назальных капель, спрея, а также при прямом нанесении эндоскопом.

К испытаниям привлекли 13 свиней и 12 человек, часть из которых получали BAY2586116, а часть – плацебо. Параллельно ученые следили за давлением воздуха в верхних дыхательных путях во время сна. Оказалось, что это препарат эффективен и сохраняет воздухоносные проходы открытыми для всех испытуемых.

Ранее исследователи предупредили, что храп может привести к потере зрения. Также они поделились определенными рекомендациями.

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