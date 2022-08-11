Ученые заявили, что бокал вина в день защитит от инсульта

Исследователи Каролинского института совместно с учеными из Университета Кембриджа (University проанализировали результаты 27 экспериментов, в которых приняли участие более 20 тысяч человек, перенесших инсульт. Все они предоставили информацию о том, сколько алкоголя они употребляли ежедневно.

Об этом пишет grodno24.

Оказалось, что у тех, кто выпивал 1,5 порции алкоголя в день (количество, эквивалентное небольшому бокалу вина), риск развития ишемического инсульта, наиболее распространенной формы заболевания, был ниже на 8%, чем у тех, кто не пил вовсе или пил лишь время от времени. Вероятность возникновения инсульта казалась ниже и у тех, кто пил в два раза больше, ежедневно потребляя умеренное количество алкоголя.

У тех, кто пил больше и чаще, и геморрагический, и ишемический инсульты возникали куда чаще. Так, 4 порции алкоголя в день увеличивали риск развития ишемического инсульта на 8%, а 5 и более – на 14%. Риск развития геморрагического инсульта и вовсе возрастал в этом случае на 82%.

Авторы поясняют, что умеренное потребление алкоголя вызывало снижение уровня фибриногена – белка, участвующего в образовании тромбов. Именно потому инсульты возникали реже. Избыточное же употребление алкоголя приводило к увеличению кровяного давления, что, соответственно, приводило к тому, что вероятность развития инсульта повышалась.

«Курсор» писал ранее, что в ходе исследования удалось установить, что если на губах возникает слишком много гранул Фордайса, то это может указывать на развитие гиперлипидемии. Или иными словами – в крови присутствует слишком много «плохого» холестерина.