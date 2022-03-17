Уход за кожей самых маленьких

12:46, Сегодня
Здоровье и медицина
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Фото: пресс-служба Partisan

Первые месяцы в жизни ребенка – непростые, но чрезвычайно важные. Организм нового человека впервые знакомится с чужеродной средой большого мира, а родители испытывают чувство огромной ответственности, стараются обеспечить малыша всем необходимым, окружить его теплом и заботой.

Свежеиспеченным маме и папе нужно многое знать и уметь, и эта статья поможет им разобраться в одном из аспектов ухода за ребенком – сохранении здоровья его кожи.

Кожа новорожденного малыша – очень нежная, еще несформировавшая полностью, поэтому она требует особого внимания. Чтобы избежать сухости, воспалительных процессов и других проблем за ней необходимо тщательно ухаживать.

Специалисты бренда дермокосметики La Roche-Posay объясняютродителям, из каких этапов состоит правильный гигиенический уход за кожей младенца.

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1

Первый этап – бережное очищение.

Купать малыша следует регулярно, как минимум 2-3 раза в неделю. При купании ребенка надо соблюдать несколько важных правил.

Прежде всего, в помещении должно быть тепло, 24-25 градусов.

Оптимальная температура воды для купания новорожденного – 37-37,5 градусов.

Если вода покрывает тело младенца не полностью, поливайтеего водой, чтобы не дать замерзнуть.

Чтобы очистить детскую кожу, достаточно 5-10 минут.Необходимо тщательно промывать все складки и сгибы, но нельзя тереть их мочалкой.

Не следует использовать чрезмерное количество косметических средств, при этом средство для купания должно быть специально предназначено для очень чувствительной детской кожи.

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Масло для купания Lipikar АР+ от La Roche-Posay содержит уникальный ингредиент Aqua Posae Filiformis, который способствует восстановлению микробиома кожи и укреплению ее защитного барьера. Входящий в состав ниацинамид успокаивает кожу, а масло карите обеспечивает интенсивное восполнение липидов, способствуя уменьшению сухости. Средство не раздражает глаза, не содержит мыла, парабенов, этилового спирта. Оно было протестировано под контролем дерматологов и педиатров, так что его можно смело использовать для самых маленьких. Для купания младенца достаточно налить 3-5колпачков масла Lipikar АР+ в процессе наполнения ванны.                                                                                              

После купания кожу младенца следует осторожно промокнуть мягким полотенцем, не растирая.

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2

Второй этап – питание и увлажнение кожи.

После купания для улучшения защитных свойств кожного барьера стоит нанести на все тело малыша легкий крем. Для этой миссии идеально подходит бальзам LIPIKAR АP+ тройного действия, который интенсивно питает, длительно увлажняет испособствует восстановлению баланса микробиома кожи. Бальзам предназначен для быстрого успокоения зуда и раздражения и для восстановления кожи с течением времени. Его формула включает в себя небольшое число компонентов, тщательно отобранных по их эффективности и безопасности, и конечно, термальную воду из источников La Roche-Posay, которая обладает успокаивающим и антиоксидантным действием на кожу.Бальзам имеет нежирную текстуру, легко наносится и быстро впитывается. Не содержит парфюмерных отдушек и парабенов.

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3

Третий этап — устранение раздражений и восстановление

Педиатры рекомендуют менять подгузник новорожденному не реже чем раз в 2–3 часа и после каждого испражнения. Иначе длительный контакт с выделениями может привести к покраснениям и раздражениям, доставляющим дискомфорт малышу. Но даже при соблюдении этих правил под подгузником часто появляются раздражения и опрелости воспаленные участки кожи.

После каждой смены подгузника смазывайте кожу новорожденного восстанавливающим кремом, в состав которого входят антибактериальные компоненты. Подойдет, например, успокаивающий и мультивосстанавливающий бальзам CicaplastBaume B5. Это средство улучшает процесс восстановления кожи, успокаивает сухие и раздражённые участки, обладает антибактериальными свойствами. Бальзам Cicaplast B5 содержит пантенол и комплекс Мадекассосид (медь+цинк+марганец), который препятствует попаданию вредоносных бактерий и вирусов на пораженные участки кожи. Средство не имеет запаха, не вызывает аллергии и не забивает поры

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Заботясь о нежной коже своего малыша не стоит пренебрегать современными методами ухода. Ребенок «дышит кожей», а чистая кожа дышит свободно, поэтому правильно подобранные средства помогают поддерживать нежную кожу новорожденного здоровой.

La Roche-Posay – это французский бренд дермакосметики, который производит средства для ухода за кожей на основе термальной воды с 15 натуральными минералами, укрепляющими естественный защитный слой кожи. Все средства разрабатываются в тесном сотрудничестве с врачами-дерматологами и тестируются на чувствительной коже (в том числе и в Израиле). Они гипоаллергенны, не содержит парабенов, спирта, отдушек, поэтому их можно смело использовать для малышей. Продукция La Roche-Posay отличается дерматологической безопасностью еще и из-за упаковки, которая минимизирует риск попадания внутрь бактерий и загрязнений

Приобрести продукцию бренда La Roche Posay можно в частных аптеках, сетях «Фарм», аптеках больничных касс «Маккаби» и «Меухедет» по всей стране и в различных онлайн-магазинах.

Дополнительная информация на сайте https://www.laroche-posay.co.il и по телефону: 09-7735556

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Автор материала:
Ирен Давид
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