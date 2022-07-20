Врачи рассказали, как побороть вздутие живота и расстройство желудка

Вздутие живота, несварение желудка, изжога и другие неприятные недуги часто бывают вызваны вдыханием слишком большого количества воздуха во время еды.

SheFinds.com поговорили с врачами и диетологами о том, как бороться со вздутием живота и расстройством желудка.

Прежде всего, чтобы избежать вздутия живота и расстройства желудка, нужно прислушиваться к своему телу и избегать продуктов или пищевых привычек, которые, вызывают эти проблемы, отметила доктор Су-Нуи Эскобар.

«Причина в том, что вздутие живота и несварение желудка имеют много причин», — добавила Эскобар, поэтому чтобы избежать этих неприятных симптомов, «может потребоваться индивидуальный подход». С учетом сказанного, вот два общих полезных совета о том, как избежать неприятных симптомов во время и после еды:

Совет № 1: ешьте медленнее, чтобы улучшить пищеварение

Чтобы по-настоящему насладиться едой и позволить пищеварению происходить здоровым образом, диетолог и личный тренер Исаак Робертсон подчеркнул важность медленного употребления пищи.

«Чтобы предотвратить вздутие живота и несварение желудка, нужно, прежде всего, перестать быстро есть и пить», — сказал Робертсон. Он отметил, что медленное употребление пищи и питье воды не позволит воздуху накапливаться в желудке и желудочно-кишечном тракте и убережет вас от вздутия живота». «Проглатывание пищи и недопущение ее переваривания приведет к таким проблемам, как расстройство желудка», — сказал Робертсон

Совет № 2: оцените, какие продукты могут вызывать расстройство желудка

Эксперт по здоровью, благополучию и снижению веса, доктор Кэтрин Тумер, сказала, что выявление связи между болезненными симптомами несварения желудка и конкретной пищей или напитками может помочь решить проблему. Тумер также рекомендует «вести дневник питания и симптомов, чтобы увидеть, возникает ли закономерность», а затем «исключать пищу, связанную с симптомами», и наблюдать, уменьшаются ли симптомы.

Как вы знаете, наиболее распространенными причинами вздутия живота и расстройства желудка являются молочные продукты, газированные напитки и жевательная резинка без сахара. Эскобар добавила, что многим может помочь следующее: «сведение к минимуму или отказ от употребления продуктов с высоким содержанием жира, сахара и натрия», избегание переедания, понимание того, как «молоко и молочные продукты заставляют вас чувствовать себя», больше упражнений и, конечно же, медленный прием пищи.

Если ваши симптомы несварения желудка сохраняются, несмотря на отказ от пищи, Тумер советует обратиться за медицинской помощью, поскольку «эти симптомы могут быть связаны с более серьезными заболеваниями», такими как болезни сердца.

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