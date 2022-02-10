Исследователи проводят тестирование новой технологии сканирования сердца

Исследователи проводят тестирование новой технологии сканирования сердца, с помощью которой можно провести лечение и спасти жизни многих людей.

Сообщается, что таким образом ученые в области медицины пытаются открыть новый метод визуализации рубцовой ткани сердечной мышцы.

Об этом сообщает медицинское издание «The Scotsman».

Сообщается, что рубцовая ткань является одной из самых главных причин сердечной недостаточности.

Хотя рубцовая ткань является нормальным явлением после многих заболеваний, включая сердечные приступы и заболевания сердечных клапанов, чрезмерное накопление может остановить сердцебиение.

Новый способ сканирования сердца позволит врачам беспрепятственно идентифицировать рубцовую ткань и место ее расположения, после чего провести лечение.

На данный момент врачи могут идентифицировать рубец только после его образования на определенных участках сердца.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Великобритании тестируют вакцину от вируса, убивающего слонов.

Хотя предотвратить заражение невозможно, ученые надеются, что вакцина снизит количество смертей редких и беззащитных перед вирусом животных.

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