В Великобритании тестируют вакцину от вируса, убивающего слонов

Хотя предотвратить заражение невозможно, ученые надеются, что вакцина снизит количество смертей редких и беззащитных перед вирусом животных.

Честерский зоопарк совместно с учеными из Университета Суррея приступил к испытанию вакцины, которая потенциально способна защитить слонов от эндотелиотропного герпесвируса (EEHV).

Об этом сообщает новостное интернет-издание «BBC».

Впервые вирус был официально обнаружен и описан в далеком 1 999 году исследователями из Смитсоновского зоопарка в Вашингтоне, но появился он значительно раньше. Смертность от вируса составляет ужасающие 85%. Из 10 слонов, которые заразились, выживают в лучшем случае двое.

Честерский зоопарк также пострадал — от вируса погибло не менее 7 слонов.

В настоящее время ученые тестируют препарат, созданный на основе вакцины, обычно используемой для иммунизации слонов против вируса коровьей оспы. Противоспенную вакцину «засеяли» белками из EEHV — кусочками вируса, которые сможет распознать иммунная система слона.

Вакцина не способна остановить распространение вируса, но ученые надеются, что лекарство, по крайней мере, значительно снизит уровень смертности среди животных.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в леса Верхней Галилеи выпустили восемь ланей.

Сотрудники Управления природы и заповедников делают все для того, чтобы леса Израиля были заполнены животными — в этот раз восемь ланей из заповедника Хай-Бар Кармель отправились в леса Верхней Галилеи.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.