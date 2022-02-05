В Европе обнаружили новый опасный штамм ВИЧ

В Нидерландах обнаружен новый штамм ВИЧ, который эффективнее поражает иммунитет человека и из-за него скорость развития СПИДа увеличивается в разы.

По меньшей мере 109 человек уже заразились новым штаммом под названием VB, согласно исследованиям Оксфордского университета.

Новый штамм повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с инфекциями и болезнями быстрее, чем другие штаммы ВИЧ. Это означает, что у людей, инфицированных этим штаммом, СПИД может развиться быстрее.

По словам ученых, клинические симптомы нового штамма могут проявиться уже через девять месяцев после заражения. Без лечения СПИД может развиться в течение нескольких лет.

Кроме того, исследователи называют новый штамм ВИЧ более вирулентным и заразным.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле тестируют возможность определять заражение вирусом COVID-19 за 40 секунд. Исследователи из израильского Медицинского центра Шиба объединились с компанией по производству офтальмологического медицинского оборудования, чтобы изучить, может ли поверхность глаза выявить инфекцию COVID-19.

Кроме того, израильские ученые нашли простое и недорогое средство против метастазов рака. Согласно заявлениям исследователей из Тель-Авивского университета, именно метастазы представляют наибольшую опасность для человека — после операции они могут быстро вырасти из-за стресса организма и воспаления, вызванного хирургическим вмешательством. Поэтому для устранения последствий операции было предложено использовать два лекарства, которые давно известны и стоят не так дорого.

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