Израильские ученые нашли простое и недорогое средство против метастазов рака

Ученые из лаборатории Тель-Авивского университета предложили применять два лекарства для предотвращения метастазов после удаления первичной опухоли.

Согласно заявлениям исследователей из Тель-Авивского университета, именно метастазы представляют наибольшую опасность для человека — после операции они могут быстро вырасти из-за стресса организма и воспаления, вызванного хирургическим вмешательством. Поэтому для устранения последствий операции было предложено использовать два лекарства, которые давно известны и стоят не так дорого.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Ученые назвали два лекарства, которые хорошо справляются с метастазами. Это Дералин — лекарство против давления, стенокардии и тахикардии, а также Этопан, который ранее применялся против последствий травм, при остеохондрозе и других воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Комбинация этих средств помогает снизить стресс в организме и убрать воспаление.

Исследование было проведено не только на животных, но и на небольшой группе онкологических больных. Метастазирование в течение пяти лет наблюдалось у 12% людей, которые получали таблетки, и у 50% процентов в контрольной группе, которая принимала плацебо.

Ученые хотят продолжить испытания на больших группах пациентов, которые перенесли операцию по удалению опухоли. Лечение необходимо начинать сразу после операции и продолжать некоторое количество времени.

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