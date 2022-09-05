В Израиле начинаются кампании по вакцинации против гриппа

Две крупные израильские службы здравоохранения, «Клалит» и «Маккаби», начали приглашать своих членов в общественные клиники для прививки от гриппа.

Это происходит на фоне опасений перекрестного заражения COVID-19. На прием лучше записаться с помощью веб-сайта, приложения или телефона фонда здоровья.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Мы наблюдаем сложную зиму с точки зрения заболеваемости гриппом в южном полушарии, в частности в Австралии. ВПоэтому мы ожидаем, что этой зимой в Израиле будет происходить значительный рост заболеваемости гриппом. Грипп, вопреки общественному мнению, может протекать тяжело и приводить к различным осложнениям и даже летальному исходу, особенно среди групп риска – пожилые люди, хронически больные, дети и младенцы, беременные женщины», – рассказала старшая медсестра «Маккаби» Тами Алкалай.

По ее словам, лучший способ защиты от гриппа и предотвращения его возможных осложнений – вакцинация. Она является безопасной и эффективной, а потому рекомендуется всем людям, особенно тем, кто находится в группах риска. Больничная касса «Клалит» тоже начала кампанию по вакцинации против гриппа, которая в этом году открывается раньше, чем обычно – записаться можно уже со среды, 7 сентября.

«Мы вступаем в зиму в то время, когда заболеваемость коронавирусом низкая, но все еще есть опасения новой волны. Поэтому важно сделать прививку от гриппа – чтобы избежать перекрестного заражения, чтобы мы были защищены эффективной вакциной, которая значительно снижает заболеваемость и тяжелую заболеваемость», – рассказала директор кампании по вакцинации «Клалит» и глава отдела медсестер в отделении по месту жительства Рут Барух.

Вакцинацию будут проводить в поликлиниках, центрах женского здоровья и детских центрах здоровья по всему Израилю.

Ранее мы рассказывали, что Израиль предложит вакцину против COVID-19 без мРНК.

Также «Курсор» сообщал, готовы ли в Израиле к вспышке гриппа и коронавируса зимой.