Израиль предложит вакцину против коронавируса без мРНК

Министерство здравоохранения Израиля объявило, что теперь оно предложит альтернативу тем, кто не может или не хочет получать мРНК-вакцину Covid.

Новая вакцина, произведенная компанией Novavax, будет доступна для пациентов в возрасте 12 лет и старше в поликлиниках по всей стране в ближайшие дни.

Белковая технология Novavax дополняет другие уже доступные варианты, такие как вакцины Pfizer и Moderna. Многие скептически относились к другим вакцинам, основанным на относительно новой технологии мРНК. Новый вариант представляет собой альтернативу вакцинам мРНК, к которым многие относились скептически.

Вакцина оказалась эффективной против нескольких случаев и различных вариантов. Она была одобрена израильским советом по вакцинам и Минздравом, а также ведущими мировыми регулирующими органами, включая FDA, EMA и MHRA, после того, как эти органы изучили научные данные о вакцине и решили, что она действительно эффективна против вируса.

Тем, кто еще не был вакцинирован против Covid-19, вакцина будет вводиться двумя дозами с интервалом в 21 день.

Вакцина Novavax также может служить бустерной для пациентов, получивших две дозы другой вакцины. Решение о третьей дозе для пациентов, получивших две дозы Novavax, будет принято в будущем. Вакцину можно вводить пациентам, страдающим иммуносупрессией.

В конце августа военные США объявили, что вакцина Novavax будет доступна их личному составу.

«Хотя все вакцины [COVID-19] учат нашу иммунную систему распознавать шиповидный белок на поверхности вируса SARS-CoV-2, Novavax уникален по сравнению с другими доступными вакцинами против COVID-19 тем, что это белковая субъединичная вакцина», — сказала полковник ВВС США Тоня Ранс, начальник отдела иммунизации Министерства здравоохранения.

«Вакцины на основе белковых субъединиц представляют собой традиционную платформу вакцин, которая десятилетиями использовалась для предотвращения заболеваний. Примеры вакцин, в которых используется эта платформа, включают текущую вакцину против опоясывающего лишая [Zoster], вакцину против гепатита B и [HPV]. Платформа, используемая Novavax не использует технологии мРНК или ДНК и не проникает в ядра клеток», — добавила она.

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