В минздраве заявили об успешной вакцинации от полиомиелита

Шарон Алрой-Прейс заявила, что министерство здравоохранения начнет сокращать кампанию по вакцинации и сосредоточит усилия на Иерусалиме, где находится основная зона риска.

Руководитель службы общественного здравоохранения Израиля д-р Шарон Алрой-Прейс объявила кампанию по вакцинации от полиомиелита успешной.

Национальная кампания началась в марте, после того как первый клинический случай полиомиелита за 34 года был обнаружен у невакцинированной 4-летней девочки, за которым последовало несколько бессимптомных случаев.

Тогда охват наиболее важных прививок от полиомиелита, а именно вакцины, вводимой в возрасте от шести до 18 месяцев, составлял 81%. Сейчас этот показатель составляет 96%.

Алрой-Прейс сообщила на пресс-брифинге в четверг, что теперь национальная кампания по вакцинации будет сокращена, а усилия будут сосредоточены на Иерусалиме. Именно здесь были зарегистрированы случаи заболевания, и, по мнению чиновников здравоохранения, это основная зона риска.

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Также сообщалось, что в Израиле впервые за десять лет произошла вспышка полиомиелита. Впервые за 35 лет в Израиле зафиксирован клинический случай полиомиелита. Рекомендуется всем детям, которые не завершили курс вакцинации от этой болезни,