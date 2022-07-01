Ученые объяснили, как ламы помогут в разработке спрея против COVID-19

Исследование показало, что нанотела, полученные от ламы, могут быть использованы для разработки ингаляционного спрея для борьбы с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

Иммунные частицы в крови ламы могут обеспечить защиту от всех вариантов COVID-19 , а также от других вирусов, таких как SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, обнаружили ученые из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в ходе нового исследования.

Исследование, опубликованное во вторник в Cell Reports, показало, что иммунные частицы или нанотела можно использовать для разработки ингаляционного спрея для борьбы с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

По данным Mount Sinai, по сравнению с другими животными, ламы, альпаки и верблюды имеют две иммунные системы и вырабатывают антитела с одним пептидом вместо двух. Эти антитела примерно в десять раз меньше нормальных, что позволяет им связываться друг с другом, чтобы предотвратить утечку мутантных вирусов.

«Из-за своего небольшого размера и широкой нейтрализующей активности эти нанотела верблюдовых, вероятно, будут эффективны против будущих вариантов и вспышек SARS-подобных вирусов», — сказал ведущий автор исследования доктор Йи Ши, доцент фармакологических наук в Медицинской школе Икана на горе Синай.

«Их превосходная стабильность, низкие производственные затраты и способность защищать как верхние, так и нижние дыхательные пути от инфекции означают, что они могут стать важным терапевтическим средством в дополнение к вакцинам и препаратам на основе моноклональных антител», — сказал Ши.

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