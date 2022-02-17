В США впервые женщина смогла полностью побороть ВИЧ

Женщина после получения крови от донора, который имел иммунитет к СПИДу, смогла полностью побороть болезнь, здорова уже более 14 месяцев и не нуждается в лечении.

Американская пациентка с лейкемией стала первой женщиной и третьим на сегодняшний день человеком, излечившимся от ВИЧ после пересадки стволовых клеток от донора, который от природы был устойчив к вирусу, вызывающему СПИД, сообщили во вторник исследователи.

Случай с женщиной средних лет смешанной расы, представленный на Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, также является первым случаем с использованием пуповинной крови — более нового подхода, который может сделать лечение доступным для большего числа людей.

После получения пуповинной крови для лечения острого миелоидного лейкоза — рака, который начинается в кровообразующих клетках костного мозга — женщина находится в ремиссии и свободна от вируса уже 14 месяцев, не нуждаясь в мощном лечении ВИЧ, известном как антиретровирусная терапия.

Два предыдущих случая произошли у мужчин — одного белого и одного латиноамериканца — которые получили взрослые стволовые клетки, которые чаще всего используются при пересадке костного мозга.

«Это уже третий случай излечения в таких условиях, и первый — у женщины, живущей с ВИЧ», — сказала в своем заявлении Шэрон Льюин, избранный президент Международного общества по СПИДу.

Курсор ранее писал, что исследователи из США рассказали о втором человеке в мире, самостоятельно поборовшем ВИЧ. Специалисты из Массачусетского университета сообщили, что жительница США по имени Эсперанса смогла полностью вылечиться от ВИЧ без использования противовирусных препаратов и без процедуры трансплантации костного мозга.

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