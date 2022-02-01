В ЮАР у ВИЧ-инфицированной девушки нашли 21 мутацию коронавируса

По словам ученых, рассмотренный ими случай «дополняет доказательства того, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2

Инфицированная ВИЧ девушка заболела коронавирусом. Она оставалась зараженной на протяжении девяти месяцев. За это время вирус в ее организме мутировал 21 раз.

Об этом сообщили Social Science Research Network (SSRN).

Сообщается, что девушка заразилась бета-штаммом. Довольно продолжительное время она не получала никакого лечения от ВИЧ совсем. С этой болезнью она родилась.

Обследование девушки и исследование вируса в ее организме проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал.

Еще в начале 21 года девушка сдала тест, который показал положительные результат. Лечение продолжалось до конца ноября.

В исследовании говориться, что антиретровирусная терапия, которую назначили врачи, смогла подавить ВИЧ и избавить организм от SARS-CoV-2.

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