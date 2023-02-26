В зоне риска мужчины: на планете свирепствует новая болезнь

Синдром VEXAS (ВЕХАС) представляет собой редкое, но опасное аутоиммунное заболевание, которое в основном поражает мужчин старше 50 лет. Впрочем, недавнее исследование показало, что это заболевание более распространено, чем предполагалось ранее, и может также встречаться у женщин.
Подробнее о новом заболевании информирует webmd.
VEXAS связан с генетической мутацией гена UBA1, которая не является наследуемой, но приводит к нарушению иммунных клеток и образованию воспалительных симптомов. Особенности заболевания, отраженные в его аббревиатуре, включают вакуоли в клетках крови, наличие фермента E1, мутацию на хромосоме Х, аутовоспаление и соматические мутации.
Симптомы VEXAS могут включать лихорадку, усталость, одышку, артрит, воспаление кожи, хрящей в ушах и носу, кровеносных сосудов, лимфатических узлов, легких или глаз. Другие распространенные проблемы, связанные со синдромом VEXAS, включают нарушение функционирования легких и почек. У пациентов могут возникать проблемы с зрением и слухом, а также снижаться функции памяти и когнитивные способности. Некоторые пациенты также страдают от боли в животе и диареи, которые могут быть связаны с воспалением в кишечнике.
Высокий уровень смертности, до половины пациентов умирают в течение 5 лет после постановки диагноза, делает синдром VEXAS крайне серьезным заболеванием, требующим диагностики и лечения в самый короткий срок. В настоящее время не существует специфического лечения для синдрома VEXAS, однако симптомы могут быть уменьшены путем применения иммуносупрессивной терапии и лечения проблем с кровью. Пациенты могут также получать поддержку в виде трансфузий крови, антибиотиков и противовоспалительных препаратов. Однако, в связи с высокой смертностью, необходимо развивать новые методы лечения.
Ранее «Курсор» информировал, что ученые раскрывают причины серьезной детской болезни.
Напоминаем, что древний человеческий инстинкт поиска пищи, подпитываемый выработкой фруктозы в мозге, может содержать ключи к разгадке развития и возможного лечения болезни Альцгеймера.