В зоне риска мужчины: на планете свирепствует новая болезнь

Не успело человечество отойти от пандемии коронавируса, как уже новое заболевание со свирепым упорством косит людей.

Синдром VEXAS (ВЕХАС) представляет собой редкое, но опасное аутоиммунное заболевание, которое в основном поражает мужчин старше 50 лет. Впрочем, недавнее исследование показало, что это заболевание более распространено, чем предполагалось ранее, и может также встречаться у женщин.

Подробнее о новом заболевании информирует webmd.

VEXAS связан с генетической мутацией гена UBA1, которая не является наследуемой, но приводит к нарушению иммунных клеток и образованию воспалительных симптомов. Особенности заболевания, отраженные в его аббревиатуре, включают вакуоли в клетках крови, наличие фермента E1, мутацию на хромосоме Х, аутовоспаление и соматические мутации.

Симптомы VEXAS могут включать лихорадку, усталость, одышку, артрит, воспаление кожи, хрящей в ушах и носу, кровеносных сосудов, лимфатических узлов, легких или глаз. Другие распространенные проблемы, связанные со синдромом VEXAS, включают нарушение функционирования легких и почек. У пациентов могут возникать проблемы с зрением и слухом, а также снижаться функции памяти и когнитивные способности. Некоторые пациенты также страдают от боли в животе и диареи, которые могут быть связаны с воспалением в кишечнике.

Высокий уровень смертности, до половины пациентов умирают в течение 5 лет после постановки диагноза, делает синдром VEXAS крайне серьезным заболеванием, требующим диагностики и лечения в самый короткий срок. В настоящее время не существует специфического лечения для синдрома VEXAS, однако симптомы могут быть уменьшены путем применения иммуносупрессивной терапии и лечения проблем с кровью. Пациенты могут также получать поддержку в виде трансфузий крови, антибиотиков и противовоспалительных препаратов. Однако, в связи с высокой смертностью, необходимо развивать новые методы лечения.

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