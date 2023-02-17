Ученые раскрывают причины серьезной детской болезни

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса (Langerhans’ Cell Histiocytosis, LCH) — это редкое, похожее на рак заболевание, которое поражает клетки, называемые клетками Лангерганса.

Ученые из Каролинского института в сотрудничестве с Каролинской университетской больницей раскрыли основную причину лангергансоклеточного гистиоцитоза. Эти новаторские результаты, опубликованные в журнале Science Immunology, могут проложить путь к новым целенаправленным методам лечения пациентов с LCH.

LCH, или гистиоцитоз клеток Лангерганса, является серьезным и потенциально смертельным заболеванием, которое в первую очередь поражает детей. LCH представляет собой заболевание, при котором в иммунных клетках возникают раковые мутации, которые обычно играют роль в обнаружении и устранении раковых клеток.

«Происхождение клеток LCH обсуждается десятилетиями. Некоторые исследователи убеждены, что LCH происходит от определенного типа иммунных клеток, называемых дендритными клетками, в то время как другие считают, что они происходят от родственных клеток, называемых моноцитами», — говорит Эгле Кведарайте, врач и научный сотрудник отдела медицинской биохимии и биофизики Каролинского университета, первый автор исследования.

Ученые из Каролинского института вместе с коллегами из Сингапурской сети иммунологии и Университета Ньюкасла показали, что обе теории близки к истине. Они объединили так называемое секвенирование отдельных клеток, микроскопию образцов и отслеживание клеток пациентов.

Они обнаружили, что мутировавшие клетки LCH обладают свойствами, сходными как с моноцитами, так и с дендритными клетками, а также с относительно недавно открытым типом дендритных клеток, так называемым дендритным типом клеток 3 (DC3).

Ученые обнаружили, что различные типы клеток могут взаимодействовать друг с другом, способствуя развитию LCH и тем самым создавая эффект самоусиления. Это новое понимание происхождения этого типа рака может способствовать разработке новых целевых методов лечения.

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