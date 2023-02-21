Фруктоза может вызвать болезнь Альцгеймера — исследование

Древний человеческий инстинкт поиска пищи, подпитываемый выработкой фруктозы в мозге, может содержать ключи к разгадке развития и возможного лечения болезни Альцгеймера (БА). Об этом сообщили ученые из Медицинского кампуса Anschutz Колорадского университета.

Опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition исследование предлагает новый взгляд на смертельное заболевание, характеризующееся аномальным накоплением белков в мозгу, которое медленно разрушает память и познание.

«Мы утверждаем, что болезнь Альцгеймера связана с диетой», — сказал ведущий автор исследования Ричард Джонсон, доктор меднаук, профессор Медицинской школы Университета Колорадо, специализирующийся на заболеваниях почек и гипертонии. Соавторами исследования являются Мария Нагель, доктор меднаук, профессор-исследователь неврологии в Медицинской школе CU.

Джонсон и его команда предполагают, что AD является вредной адаптацией эволюционного пути выживания, используемого у животных и наших далеких предков во времена дефицита.

«Основной принцип жизни — обеспечить достаточное количество пищи, воды и кислорода для выживания. Большое внимание было сосредоточено на острых реакциях выживания на гипоксию и голодание. Однако природа разработала хитрый способ защитить животных до того, как кризис действительно наступи», — говорится в исследовании.

Когда у древних людей возникла угроза голодной смерти, у них развилась реакция выживания, которая заставляла их искать пищу. Однако поиск пищи эффективен только в том случае, если метаболизм заторможен в различных частях мозга. Поиск пищи требует сосредоточенности, быстрой оценки, импульсивности, исследовательского поведения и принятия рисков. Это усиливается за счет блокировки всего, что мешает, например, недавних воспоминаний и внимания ко времени. Фруктоза, разновидность сахара, помогает расслабить эти центры, позволяя больше сосредоточиться на сборе пищи.

Фактически, ученые обнаружили, что вся реакция на поиск пищи была вызвана метаболизмом фруктозы, независимо от того, была ли она съедена или произведена в организме. Метаболизм фруктозы и ее побочного продукта, внутриклеточной мочевой кислоты, имел решающее значение для выживания как людей, так и животных.

Они отметили, что фруктоза уменьшает приток крови к коре головного мозга, отвечающей за самоконтроль, а также к гиппокампу и таламусу. Между тем, кровоток увеличился вокруг зрительной коры, связанной с пищевым вознаграждением. Все это стимулировало пищевую реакцию.

В исследовании говорится, что фруктоза, вырабатываемая в мозге, может привести к воспалению и, в конечном итоге, к болезни Альцгеймера. У животных, получавших фруктозу, наблюдались провалы в памяти, потеря способности ориентироваться в лабиринте и воспаление нейронов. Джонсон подозревает, что тенденция некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера блуждать может быть пережитком древней реакции поиска пищи.

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