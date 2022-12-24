Ветеринар: большинство праздничных блюд опасно для вашего питомца

Практически все наши блюда приправлены различными специями и солью или сахаром, которые не подходят ни собакам, ни кошкам.

Ветеринар рекомендует разделять столы с едой для людей и животных. Однако если вы хотите чем-то угостить своего питомца, следует приготовить для последнего отдельный корм, безопасный и не содержащий никаких ароматизаторов.

«Вообще практически все наши блюда приправлены различными специями и солью или сахаром, которые не подходят ни собакам, ни кошкам», — отметила в интервью Кристина Таукуль, стажер-ветеринар финской клиники для животных Eläinsairaala Aist.

Часто в праздничное меню также входит чеснок или лук, которые, по словам ветеринара, даже в небольших количествах опасны как для собак, так и для кошек.

«Если вы хотите, чтобы собака или кошка отведала ваше меню, вы можете дать немного приготовленной, неприправленной индейки или курицы без кожи», — предлагает она. Собаке и кошке также можно давать умеренное количество овощей: морковь, огурцы, стручковую фасоль, брокколи и сельдерей. По словам Таукуль, питомцу тоже можно дать яйцо, но обязательно вареное. При поедании сырого яйца животное рискует заразиться, например, бактериями сальмонеллы.

«К сожалению, и кровяная колбаса — слишком жирное лакомство для собак и кошек. Она может вызвать расстройство желудка и панкреатит, или воспаление поджелудочной железы», — сказала Кристина Таукуль.

Тот, кто ставит рыбу на стол, все равно должен следовать правилу неприправленной и термически обработанной пищи, давая ее кошке. «Рыба — хороший источник белка, но редко годится в качестве угощения для питомца. Она не подходит для ежедневного питания кошки», — поясняет ветеринар.

Картофель часто входит в состав жаркого, которое каждая семья готовит по-своему. По словам Таукуль, сырой картофель, особенно в больших количествах, опасен для здоровья собак и кошек, поскольку содержащийся в картофеле соланин токсичен для животных. «Кроме того, приготовление картофеля может недостаточно уменьшить количество соланина, поэтому картофель может быть ядовитым для собак даже после приготовления», — отмечает она. Однако, по словам Таукуль, можно давать питомцу небольшое количество правильно приготовленного картофеля, не приправленного солью или какими-либо другими специями.

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