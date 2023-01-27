Восемь причин, почему ваша шея может потемнеть

Вы должны знать, что наша кожа очень чувствительна, поэтому всякий раз, когда происходит изменение погоды, диеты или режима ухода за кожей, она реагирует соответствующим образом.

Темные пятна или пигментация вокруг шеи — это не только причина плохой гигиены. Собственно, чтобы избавиться от этого состояния, нужно обратиться к его первопричине. А для этого вам понадобится дерматолог, который объяснит, что такое темная шея и как от нее избавиться.

Недавно популярный дерматолог доктор Джайшри Шарад поделилась постом в Instagram, в котором рассказала о возможных причинах потемнения шеи.

1. Генетика

Темная кожа вокруг шеи может быть вызвана заболеванием под названием Acanthosis Nigricans. Это состояние, характеризующееся темной, бархатистой гиперпигментацией кожи. Причем это состояние может быть наследственным (передается ребенку от родителей) или частью генетического синдрома.

2. Ожирение

Ожирение и эндокринные расстройства являются распространенными причинами потемнения кожи в основном на шее и в подмышечных впадинах.

3. Резистентность к инсулину

Темная шея — признак того, что в крови слишком много инсулина. Если вы заметили какие-либо симптомы, необходимо проверить уровень сахара в крови и незамедлительно обратиться за консультацией к диабетологу.

4. СПКЯ (Синдром поликистозных яичников)

Женщины с СПКЯ имеют более высокий уровень гормона инсулина в крови. Более высокие уровни инсулина иногда могут вызывать появление участков потемневшей кожи на задней части шеи, под мышками и в паховой области.

5. Диабет

Темные пятна на коже задней части шеи часто являются признаком преддиабета.

6. Гипотиреоз

Состояние Acanthosis Nigricans, которое вызывает темные пятна, обычно связано с заболеваниями щитовидной железы или увеличение веса. И эти условия могут привести к потемнению вашей кожи.

7. Аллергия на духи или краску для волос.

Да, у вас может быть аллергия на некоторые продукты, поэтому перед нанесением любого продукта вы всегда должны сначала нанести новый продукт на небольшой участок и подождать, по крайней мере, 24 часа, чтобы убедиться, что они не вызывают аллергии на вашей коже.

8. Такие состояния, как пигментный плоский лишай.

Красный плоский лишай (ППЛ) представляет собой хроническое нарушение пигментации, которое проявляется диффузными или сетчатыми гиперпигментированными темно-коричневыми пятнами на открытых участках кожи, таких как лицо, шея и другие складки.

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